Za nami 18. konkurs Eurowizji Junior. Tegoroczne wydarzenie zakończyło się zwycięstwem reprezentantki Francji. Polskę reprezentowała 10-letnia Alicja Tracz, która ostatecznie zajęła 9. miejsce w muzycznym wyścigu. Młoda wokalistka właśnie podsumowała swój udział w Eurowizji Junior:

We wpisie nie brakowało pięknych słów! Alicja Tracz wypowiedziała się również na temat zwycięstwa 11-letniej Valentiny.

Alicja Tracz swoją przygodę z muzyką zaczęła już 7 lat temu, mimo tego, że dziś ma dopiero 10 lat! Jak zdradziła jej mama, dziewczynka zaczęła śpiewać już w wieku 3 lat, a profesjonalną naukę zaczęła kolejne 3 lata później. Ala szerszej publiczności dała się poznać w trzeciej edycji "The Voice Kids", a kilka miesięcy później zaprezentowała się całej Europie w konkursie Eurowizji Junior.

Podczas wczorajszego wydarzenia Alicja Tracz reprezentowała Polskę przepięknym wykonaniem utworu "I'll be standing", dzięki któremu zajęła 9. miejsce w konkursie Eurowizji Junior. Tego wieczoru triumfowała Valentina z Francji:

W dzisiejszym wywiadzie w "Pytaniu na śniadanie" przyznała również, że w przyszłości będzie chciała spróbować swoich sił na dorosłej Eurowizji. Na oficjalnym Instagramie młodej gwiazdy pojawił się również obszerny wpis podsumowujący przygodę na eurowizyjnej scenie.

Ala Tracz przyznała, że emocje powoli opadają i zwróciła się do wszystkich, którzy przyczynili się do jej sukcesu:

Wielkie podziękowania należą się również całej ekipie Telewizji Polskiej @badzmyrazem.tvp która towarzyszyła mi w przygotowaniach do tego show. 🎉📺 Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale moc buziaków 🥰 wysyłam do Pana Konrada Smugi, całej ekipie produkcyjnej, operatorom, dźwiękowcom, paniom od make up i włosów, stylistom, trenerom wokalnym, Pani od angielskiego i wszystkim którzy przyczynili się do tego wspaniałego występu. 🎙💫🌏•